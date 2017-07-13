Сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова в Петербурге. Об этом пишет газета «Фонтанка».

Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Филиппова подозревают в разглашении гостайны, по данным источников издания.

Главу компании задержали на фоне скандала, связанного с возможными поставками турбин Siemens в Крым, который находится под санкциями ЕС.

Данное оборудование было произведено компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин», которая является совместным предприятием Siemens (владеет 65% акций) и «Силовых машин» (владеет 35% акций).