Набор в отряд космонавтов продлен по решениею «Роскосмоса» и Центра подготовки космонавтов, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации.

«Рассмотрев поданные заявки, специалисты «Роскосмоса» приняли решение, что для реализации амбициозных задач и освоения новой ракетно-космической техники в отряде космонавтов необходимо большее количество молодых людей», — говорится в сообщении федерального космического агентства.

В компании подчеркнули, что претенденты на вступление в отряд космонавтов должны обладать инженерными, техническими и естественно-научными компетенциями.

Отмечается, что Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина уже получил около 300 заявок с документами от желающих. Тестирование кандидатов будет проводиться одновременно с приемом новых заявок.