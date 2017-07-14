14 июля 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. Его создателями стали изобретатели Фрезе и Яковлев, а двигатели для своего творения им пришлось закупать за границей. На фото: автомобиль Фрезе и Яковлева во время презентации на выставке в 1896 году