Зубры, пропавшие под Серпуховом Московской области, нашлись, написал в соцсети министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Об этом он сообщил в Facebook.

«Зубры нашлись!» — написал министр. Донской поблагодарил тех, кто отнесся неравнодушно к произошедшей ситуации.

В поисках сбежавших животных, как сообщалось ранее, принимали участие четыре патрульно-инспекционных самолета. Следы зубров обнаружили на востоке территории заповедника. По словам директора Ирины Землянко, по следам видно, как животные кружат, на одном месте, но вернуться не могут, поскольку ушли от заповедника достаточно далеко.

«Искренне благодарю всех, кто отнесся неравнодушно к неприятной для нас ситуации, потому что звери могли реально пострадать на дороге», — написал министр.

Зубры пропали в ночь на 11 июля из Приокско-Террасного заповедника. 12 зубров сбежали после урагана, когда упавшие деревья повалили 20 м ограждения.