Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в северо-западных районах Сирии стало возможным после контактов РФ и США.

«Это [перемирие] произошло благодаря контактам [с Россией]», — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Перемирие продолжается почти пять дней», — обратил внимание Трамп, добавив, что для «Сирии это очень большой срок». Пресс-конференцию Трампа и Макрона транслировали ведущие новостные телеканалы США и Европы.