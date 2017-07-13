Заместитель председателя Государственной думы, руководитель федеральной мониторинговой группы «Честная цена» Ирина Яровая направила запрос в Генеральную прокуратуру. Депутат просит дать правовую оценку процедуре социального аудита, которую с 1 января 2018 года, по сообщениям СМИ, вводит торговая сеть «Ашан».

Законодатель просит также принять необходимые меры по пресечению возможных нарушений законодательства.

По мнению Яровой, социальный аудит является исключительной формой внутреннего корпоративного контроля и ни в коем случае не должен применяться как инструмент прямого контроля.

«Из информационного сообщения следует, что социальный аудит будут проводить 9 аудиторских компаний по утвержденному контрольному списку, содержащему ряд направлений для поверочных мероприятий», — говорится в запросе депутата. Яровая подчеркивает, что «фактически речь идет о принудительном платном коммерческом аудите».

Ранее «Ашан» объявил о намерении проверять поставщиков на предмет соблюдения социальных стандартов и этических норм, в частности использования детского труда и дисциплинарных практик, напоминает АНРТ.