Новым послом Франции в РФ может стать бывшая глава дипмиссии республики в Лондоне Сильви Берманн. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, в случае согласия Москвы Сильви Берманн сможет занять пост диппредставителя Франции уже в сентябре, поскольку бывший посол республики в России Жан-Морис Рипер был направлен в Китай.

Сильви Берманн стала первой женщиной, назначенной на должность посла Франции в одной из стран, входящих в постоянный состав Совбеза ООН: в период с 2011 по 2014 год она возглавляла французскую дипмиссию в КНР. Дипломат владеет русским языком и уже работала в посольстве Франции в Москве в 1986–1989 годах.