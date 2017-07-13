Зеленое сокровище Сочи
Первые попытки выращивать чай на территории Большого Сочи были предприняты еще в XIX веке
В 1901 году крестьянин Иуда Антонович Кошман основал чайную плантацию в Солохауле, посадив семена чая, привезенные из Грузии
Сегодня в окрестностях Сочи работают шесть крупных чайных предприятий и несколько мелких, которые за год собирают не менее 300 т чайного листа
В долине Мацесты чай начали выращивать в середине XX века
Сейчас эта чайная плантация — одна из самых известных в России
Посетить Мацестинскую плантацию и понаблюдать за сбором чайного листа может любой турист — сюда часто организуют экскурсии
Подготовка чайного листа к сушке на Мацестинской чайной фабрике