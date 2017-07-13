Российский спортсмен, депутат Государственной думы Николай Валуев внесен в четверг, 13 июля, в базу данных портала «Миротворец».

Данные экс-чемпиона мира по боксу внесены в базу сайта за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

В настоящее время на страницах «Миротворца» можно найти данные Анастасии Заворотнюк, Андрея Урганта, Дмитрия Дюжева, Даниила Спиваковского — всего около тысячи имен российских деятелей культуры, общественников и политиков.