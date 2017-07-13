Госдума планирует обнародовать информацию о присутствии каждой фракции на голосованиях в дни пленарных заседаний. При этом менять регламент в сторону ужесточения дисциплины и вводить новые санкции для парламентариев не планируется. Об этом 13 июля сообщил глава палаты Вячеслав Володин.

В парламенте обсуждается идея визуализировать информацию о том, сколько депутатов каждой из четырех фракций проголосовали за тот или иной законопроект, и выводить ее на мониторы в Госдуме. Сейчас на экранах, транслирующих ход заседания, отображается только общее количество голосов «за» и «против» — без партийного деления.

Ранее, во время визита в Национальное собрание Южной Кореи, Вячеслав Володин отметил высокий уровень дисциплины и открытости местного парламента. Генеральный секретарь Нацсобрания У Юн Гын заверил российского коллегу, что ситуация, когда один депутат голосует за другого, в принципе невозможна. Запрет на это ввели после того, как СМИ, снимавшие пленарное заседание с балкона для прессы, поймали за этим одного из парламентариев. Разразился скандал, и теперь голос каждого депутата пофамильно выводится на мониторы.

После этой поездки парламентским журналистам, работающим в Госдуме, разрешили выходить на балкон зала пленарных заседаний, откуда можно наблюдать за действиями присутствующих там парламентариев. На следующий день несколько СМИ обнародовали видео, запечатлевшие, как некоторые депутаты голосуют за своих отсутствующих коллег.

На вопрос, будут ли вводиться за это санкции, Вячеслав Володин ответил, что ужесточать дисциплину не планируется.

— Должна быть самоорганизация с элементами контроля, — отметил он.

По его словам, возможности выводить на мониторы итоги голосования пофамильно, как в Корее, в Госдуме нет — в нашем парламенте депутатов гораздо больше. Но выводить на мониторы данные по каждой фракции технически несложно. Этим могло бы заняться управление, которое отвечает за работу зала и систему голосования. Однако сначала необходимо обсудить эту идею с фракциями, подчеркнул спикер.

После вступления Вячеслава Володина в должность главы Госдумы седьмого созыва по его инициативе был принят ряд ужесточающих депутатскую дисциплину поправок в регламент. Так, 21 октября 2016 года парламентариям запретили голосовать вместо коллег по доверенности, а 16 ноября — отсутствовать на пленарных заседаниях без уважительной причины. За каждый прогул была введена финансовая ответственность в размере шестой части зарплаты — с парламентария вычитается около 60 тыс. рублей, а пропуск по заявлению за свой счет или больничному обходится в сумму порядка 17 тыс. рублей.

Комитет по регламенту Госдумы каждые два недели заслушивает информацию о посещаемости депутатами пленарных заседаний. Зарегистрированное количество парламентариев соотносится с заявлениями о наличии уважительных причин для пропусков и командировках. Как ранее сообщала глава комитета Ольга Савастьянова, на сегодняшний день ни одного прогульщика выявлено не было.

При этом под конец сессии пленарные заседания длятся с 10 до 20 часов, а обеденный перерыв сокращен на один час. Это делается для того, чтобы успеть разобрать законодательные «завалы» прошлых лет — в Госдуме таких накопилось около 2 тыс. По словам спикера, на сегодня рассмотрено уже более 60% таких документов. Основная часть будет разобрана к концу года. Возможно, для этого депутатам придется работать в усиленном режиме и в период осенней сессии.