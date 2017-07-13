Генеральный директор сети гипермаркетов «Ашан» в России Олег Альхамов назначен директором по производительности в Auchan Retail, подразделении Auchan Holding, занимающемся розничными продажами, сообщает АНРТ.

Альхамов пришел в «Ашан» в 2008 году финансовым контролером, в 2013 году стал финансовым, а в 2015 году - генеральным директором российского подразделения.

Россию в ближайшее время покинет и нынешний непосредственный руководитель Альхамова - исполнительный президент Auchan в России Жан-Пьер Жермен.

Французская торговая сеть Auchan была основана Жераром Мюлье в 1961 году.