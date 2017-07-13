Следственные органы по Ивановской области раскрыли убийство двухлетней девочки, в совершении преступления обвиняется 25-летняя жена отца ребенка.

Убийство было совершено 2 сентября 2016 года. Обвиняемая похитила девочку из коляски у дома любовницы супруга в Иваново, а затем пошла с ребенком в парк культуры и отдыха «Харинка», сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

Там обвиняемая подвела ребенка к обрывистому берегу реки Харинки, где столкнула в воду, отмечает следствие.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемая была вменяемой в момент совершения преступления. Женщина признала предъявленное обвинение в полном объеме, в ближайшее время дело направят в суд.