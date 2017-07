Лидер легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри записал с культовым британским певцом Дэвидом Боуи несколько песен, которые так и не были изданы, в ходе работы над совместным хитом Under Pressure. Об этом сообщил бывший студийный менеджер коллектива Питер Хинс, воспоминания которого вошли в книгу музыкального историка Нила Коссара.

Глава тур-команды Queen подчеркнул, что лично присутствовал в студии, когда музыканты исполняли и сводили композиции, и заверил, что эти записи сохранились, хоть и в сыром виде.

«Они исполнили несколько оригинальных песен, а также несколько каверов. Они просто зависли в студии, когда писали всё это — All the Young Dudes, All the Way from Memphis и другую рок-н-ролльную классику», — вспоминает Питер Хинс. Выдержку из книги приводит издание The Guardian.

Информацию о неизданных песнях косвенно подтвердил бывший гитарист Queen Брайан Мэй, заявив в одном из интервью, что не все материалы, над которыми коллектив трудился на репетициях, увидели свет.