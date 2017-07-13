Мессенджеры будут обязаны с 1 января 2018 года прекращать передачу электронных сообщений «в случаях и в порядке», которые установит правительство РФ. Это следует из поправок ко второму чтению в законопроект, касающийся регулирования работы мессенджеров в России. Сегодня думский комитет по информационной политике и связи утвердил текст ко второму чтению.

Проект предусматривает изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который в мае внесли в Госдуму представители трех думских фракций — Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Изначально документ вводил обязанность для пользователей мессенджеров в России с 1 января 2018 года проходить обязательную идентификацию с помощью мобильного телефона — в противном случае доступ к сервисам будет заблокирован. При этом идентификация должна производиться на основании договора между оператором сотовой связи и мессенджером в порядке, который установит правительство. Однако ко второму чтению документ скорректировали таким образом, что это требование осталось только к зарубежным мессенджерам. Российские компании или физлица, являющиеся организаторами сервиса по обмену мгновенными сообщениями, смогут проводить эту процедуру самостоятельно «путем определения абонентского номера». Также они будут обязаны хранить данные пользователей, причем только на российских серверах.

В течение суток мессенджер должен будет по требованию уполномоченного органа блокировать пользователя, попавшегося на рассылке запрещенного контента (например, экстремистского или террористического толка, детской порнографии либо информации о наркотиках и т.п.). Также в документе прописывается обязанность мессенджера обеспечивать конфиденциальность сообщений и возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей. Кроме того, при необходимости организатор сервиса должен будет обеспечить и возможность рассылки сообщений от госорганов.

Ко второму чтению в документе появилась и еще одна обязанность для мессенджеров — «не допускать передачу сообщений... в случаях и в порядке, которые определены правительством РФ». В комитете отмечают, что это может затронуть, например, спам-рассылку.

За нарушение этих требований будет грозить блокировка в судебном порядке, следует из текста законопроекта.

— Доступ к информационному ресурсу (мессенджерам. — «Известия») может ограничиваться только на основании судебного решения, — подчеркнул на заседании комитета его глава Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Член комитета по информполитике и связи Вадим Деньгин (ЛДПР) воздержался от голосования на заседании комитета. «Известиям» он сказал, что формулировки проекта «недостаточно прозрачны» и у него есть вопросы по поводу технологии реализации проекта.