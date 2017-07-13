Власти Москвы перекроют движение транспорта в центре столицы в ближайшие выходные. Для проведения работ по благоустройству перекроют движение на 1-й Тверской-Ямской и прилегающих к ней улицах.

Будут проводиться завершающие работы по устройству кабельной канализации и прокладке трамвайных рельсов, уточнили в мэрии города. Движение транспорта перекроют через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу к Белорусскому вокзалу с 00:00 мск субботы, 15 июля, до 05:00 мск понедельника, 17 июля.

Перекроют также движение по улице Чаянова, по переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей, рассказали в пресс-службе мэрии.

В связи с проводимым благоустройством ограничат проезд, в частности, на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской улицей.