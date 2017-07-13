Участники десятого Евразийского форума осенью 2017 года обсудят в итальянской Вероне проблемы инноваций, энергетики и кибербезопасности, сообщил фонд «Росконгресс».

Главной темой мероприятия, которое пройдет 19–20 октября, станет «искусство инноваций», но запланированы также сессии по политическому взаимодействию, экономике и социальным направлениям.

В мероприятии примут участие представители деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты Европейского союза и Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.

Как отмечает «Росконгресс», в этом году на форум приедет премьер Италии Паоло Джентилони.