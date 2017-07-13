В Пензе в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» восстанавливают светофорные объекты. Завершены работы на перекрестках улиц Рахманинова и Лозицкой, а также Рахманинова и Тернопольской. В этом году реконструируют светофоры на 58 улицах. Также установят недостающее оборудование и заменят ламповые светофоры светодиодными, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить надзор за соответствием выполненных работ проектно-сметной документации на реконструируемые дорожные объекты. По его словам, необходимо проверять и анализировать информацию о состоянии дорожного полотна. Общая площадь пешеходных дорожек, которые планируется отремонтировать в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», оценивается в 49,5 тыс. кв. м.