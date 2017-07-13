Объем внешнего долга РФ увеличился на $15,5 млрд (3%), до $529,6 млрд, за первое полугодие текущего года, сообщается в материалах Центробанка.

«Весомую роль сыграл фактор положительной курсовой переоценки, связанной с ослаблением доллара как к российскому рублю, так и к другим валютам», — говорится в сообщении регулятора.

По данным Банка России, основная доля внешнего долга приходится на негосударственные небанковские сектора экономики — совокупность их обязательств на 1 июля составляет $351,58 млрд, что на 2,43% выше, чем в начале года.

При этом внешний долг органов государственного управления с начала года вырос на $8 млрд (на 20,5%), до $47,22 млрд, а долг банковского сектора сократился на 4,8%, до $113,68 млрд. Внешний долг самого регулятора увеличился на 38,9%, до $17,14 млрд.