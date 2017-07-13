Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство предпримет действия, чтобы снизить цены в кафе в аэропортах.

Артемьев отметил, что сотрудники ФАС посмотрят, «сколько занимают в цене, условно говоря, интересы аэропортов, то есть стоимость аренды, и сколько собственно маржа этих компаний». Действия для снижения цен будут предприниматься в любом случае, заметил он.

«Но в любом случае мы будем предпринимать действия, как мы это делали по парковкам в аэропортах, для того чтобы снизить эту цену для потребителей», — добавил глава ФАС, сообщает «Газета.ру».

По словам Артемьева, ФАС действительно отмечает «запредельные цены в кафе аэропортов».

Ценами в общепите столичных аэрпортов ФАС занялась в конце июня, сообщив о предполагаемом сговоре Burger King, «Шоколадницы» и «Му-му», напоминает АНРТ.