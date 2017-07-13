В Ставропольском крае гражданин получал газ бесплатно в течение трех лет. Нарушитель сделал врезку в газопровод после того, как ему отрезали газ за неуплату.

В отношении жителя Ессентуков возбуждено уголовное дело, мужчина задержан. Причиненный незаконными действиями ущерб превышает 150 тыс. рублей. Об этом пишет NewsTracker.

Представители организации — поставщика газа попали в домовладение подозреваемого при помощи полицейских. Нарушитель признал свою вину.