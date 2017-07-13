Концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке, покажут москвичам на выставке «Экскурсия по Москве-реке» в «Доме на Брестской». Инициатором мероприятия выступает ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке департамента градостроительной политики столицы.

Посетители выставки увидят концепции развития в Москве примыкающих к реке территорий, а также проекты эффективного использования градостроительного потенциала городских набережных, сообщает РИАМО. Кроме того, на выставке представлены архитектурные, ландшафтные и дизайнерские разработки, учитывающие экологические факторы. В планах благоустроить и обновить порядка 73 км набережных, чтобы представить москвичам удобное городское пространство для активного отдыха и неспешных прогулок.

Вход на выставку свободный для всех желающих.