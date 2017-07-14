Минтранс России ограничил перевозку ртутных медицинских термометров воздушным транспортом. Ранее пассажир мог взять градусник с собой в салон, теперь его необходимо будет сдать в багаж. Такие изменения внесены Минтрансом в правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.

Как пояснили «Известиям» в Минтрансе, приказ об утверждении новых правил вступит в силу через 10 суток после его размещения в открытых источниках. Публикация документа состоялась 12 июня.

Пассажирам самолетов разрешено будет перевозить ртутный медицинский термометр только в стандартном футляре и только в зарегистрированном багаже. В грузовых или багажных отсеках воздушного судна они будут недоступны для пассажиров во время полета. При этом термометр, не содержащий ртути, можно будет проносить в салон. Все эти ограничения также относятся и к членам экипажей.

По словам представителя Росавиации, новая норма соответствует современной международной практике. В начале этого года Международная организация гражданской авиации (ICAO) издала технические инструкции о правилах перевозки опасных грузов, где рекомендовала запретить перевозку медицинских ртутных градусников внутри салонов воздушных судов.

«Российские авиационные власти эти рекомендации приняли», — сообщили «Известиям» в Росавиации.

В аэропорту Шереметьево «Известиям» рассказали, что ожидают дополнительной конкретизации новой нормы от авиавластей. В Домодедово отметили, что не видят технических сложностей в обнаружении ртутных термометров в ручной клади пассажиров и не ожидают проблем с утилизаций изъятых градусников. У аэропорта есть спецподрядчики для работы с отходами разных классов опасности.

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий поддержал введение ограничений на перевозку ртутных термометров. Это позволит авиакомпаниям избежать дорогостоящих и длительных работ по демеркуризации самолета, если в салоне будет разбит термометр. По мнению эксперта, в самолете безопаснее и удобнее использовать электронные градусники.

Между тем пассажирам оставили право держать при себе во время полета ртутный тонометр в стандартном футляре, а также ртутный барометр или манометр, упакованный в герметичный контейнер. Это единственные сохранившиеся исключения для ртути. Пары этого вещества представляют реальную опасность для жизни и здоровья пассажиров и членов экипажа.