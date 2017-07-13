Прокуратура попросила отменить приговор инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного за организацию разбойного нападения. Также она просит освободить его из-под стражи. Об этом пишут «РИА Новости».

«В суд поступило представление прокуратуры на приговор по уголовному делу в отношении Антона Мамаева, в котором ведомство просит приговор отменить, направить дело на новое рассмотрение, Мамаева освободить из-под стражи», — сообщили в Тимирязевском суде города Москвы.

Суд приговорил Мамаева к 4,5 года колонии.

По мнению прокурора, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие его диагноз, есть лишь справка об инвалидности.

Представитель Тимирязевского суда Мария Прохорычева подтвердила, что в суд поступило представление прокуратуры.

Дата его рассмотрения пока не назначена.

Суд вынес приговор Антону Мамаеву 30 июня. Он был признан виновным в организации разбойного нападения и похищении мотороллера.