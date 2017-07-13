Российские компании, работающие в инфраструктурном секторе, крайне заинтересованы в возвращении на иракский рынок, а Ирак, в свою очередь, приветствует их участие в восстановлении Мосула, заявил «Известиям» посол Ирака в России Хайдар Хади на приеме 13 июля в Москве в честь освобождения Мосула.

— Налицо огромный интерес со стороны российских компаний, они хотят стать частью усилий по реконструкции Мосула, который был разрушен террористами ИГИЛ («Исламское государство», организация запрещена в РФ. — «Известия»), — сказал посол.

Напомним, 10 июля премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил победу национальных вооруженных сил над террористической группировкой «Исламское государство» в Мосуле, втором крупнейшем городе Ирака, удерживаемом террористами с 2014 года.

Операция по освобождению города, почти три года служившего фактической столицей ИГИЛ в Ираке, стартовала в прошлом октябре силами бойцов курдского ополчения и иракской армии, поддерживаемой с воздуха бомбардировщиками США. С тех пор число беженцев из Мосула достигло, по примерным оценкам правоохранительных организаций, около 900 тыс. человек. Тысячи людей, как среди военных, так и среди гражданского населения были убиты (пока точные данные не раскрываются самими властями).

На этой неделе известная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, где подтвердила не только хорошо известный факт использования мирных жителей террористами в качестве живого щита, но и подвергла резкой критике действия американских и иракских военных в ходе операции по зачистке Мосула от террористов. Вкратце вывод правозащитников свелся к тому, что ради достижения цели военные зачастую прибегали к недозволенным методам войны, пренебрегая правами человека и совершая то, что можно интерпретировать как военные преступления. Целый ряд иракских высокопоставленных чиновников эти обвинения отвергли.

Несмотря на объявление победы, спорадические боестолкновения военнослужащих с террористами то и дело вспыхивают в отдельных частях города и на его окраинах. Но главное, что превращает освобождение Мосула в «праздник со слезами на глазах», — это почти полная разруха, к которой находится этот некогда процветающий город. Точный урон, нанесенный как Мосулу, так и другим иракским районам, находившимся под боевиками, еще предстоит оценить, однако, по предварительным оценкам иракских властей, ущерб, нанесенный инфраструктуре ныне освобожденных от ИГИЛ городов, превышает $50 млрд.