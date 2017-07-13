Второй этап внедорожной квадрогонки Can-Am X Race-2017 пройдет в Йошкар-Оле с 26 по 29 июля. На гонку съедутся лучшие квадроциклисты страны.

Принять участие в мероприятии сможет любой желающий. Для этого необходимо иметь права, обладать нужной техникой и внести организационный взнос от 20 тыс. до 60 тыс. рублей. Для зрителей вход на соревнования будет бесплатным. Правда, посмотреть можно будет только первый участок гонки, так как остальные могут быть опасными, сообщает ИА «МариМедиа».

В программе соревнований торжественное открытие на Патриаршей площади в Йошкар-Оле, на котором пройдет знакомство с участниками, техникой и выступление творческих коллективов. Оно состоится 26 июля. На следующий день пройдет гонка на первом суперучастке мотокроссовой трассы в Красноармейской слободе. После него определится стартовый порядок на основной трассе. Первый этап гонки завершился в июне 2017 года в Краснодарском крае. Далее участники отправятся в Астрахань.