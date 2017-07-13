Руководство Банка России не рассматривает возможность увеличения ключевой ставки, несмотря на рост инфляции в прошедшем месяце. Об этом в четверг сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках МФК-2017.

«Могу сказать, что мы не рассматриваем повышение ставки», — пояснила председатель регулятора, отметив, что ЦБ также не планирует давать комментариев о направлении изменения ставки между заседаниями совета директоров.

По ее словам, Центробанк только один раз прибегал к таким мерам. «Это было в сентябре прошлого года, когда мы увидели, что ожидания рынка серьезно отклоняются от наших ожиданий. Поэтому мы это сделали, чтобы скорректировать ожидания рынка», — пояснила Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что сейчас руководство Банка России не видит каких-то отклонений ожиданий рынка от ожиданий регулятора.

Показатель инфляции в июне вырос до 4,4%. Ряд экспертов предположил, что Центробанк может может взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики.