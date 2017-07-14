В последнее воскресенье июля — День Военно-морского флота — в Санкт-Петербурге во втрой раз в истории состоится Главный морской парад страны. По масштабу, количеству участвующих кораблей и самолетов это событие будет сопоставимо с парадом Победы на Красной площади Москвы. Единственный раз до этого Главный парад проводился в честь 300 летия Военно-морского флота в 1996 году. Но нынешнее мероприятие превзойдет его по масштабам. В этом году в Главном параде примет участие более 60 кораблей, катеров и судов обеспечения. А в небо поднимутся несколько десятков самолетов (список военной техники есть в распоряжении «Известий»). Специально для участников Главного парада Минобороны выпустит памятную медаль.

Ранее День ВМФ отмечался только в главных базах флота — Астрахани, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе и Владивостоке, но в гораздо более скромных масштабах и не носил статуса общероссийского мероприятия.

Как рассказали «Известиям» в штабе ВМФ, Главный парад пройдет в акватории Петербурга и Кронштадте — исторической базе Балтийского флота. Это станет одним из самых масштабных событий в истории советского и современного российского флота. По размаху мероприятие превзойдет празднование 300-летия российского Военно-морского флота, проходившее в Санкт-Петербурге в 1996 году.

Местом проведения парада станут районы Восточной Усть-Рогатки и Южной оградительной стенки Средней гавани Кронштадта. Там будут размещаться зрители и организована выставка образцов исторической и современной боевой техники ВМФ. Всего в празднике будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Для этого их соберут с Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Будут привлечены несколько десятков самолетов и вертолетов морской авиации, а также подразделения морской пехоты, береговых ракетных войск и инженерных подразделений. Каждый участник торжества будет отмечен специально учрежденной для этого случая медалью.

Морскую часть парада представят тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», крейсер «Маршал Устинов», большие десантные корабли «Александр Шабалин», «Минск» и «Кулаков». На рейд встанут фрегат «Адмирал Макаров», ракетные катера «Димитровград» и «Чувашия», а также подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино». Среди участников парада будут корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик БТ-115 и др.

— Впервые в истории в параде примет участие самый большой в мире атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской», — рассказал «Известиям» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитан первого ранга Игорь Курдин. — Корабль перейдет на Балтику в составе группы боевых кораблей Северного флота.

Не менее красочной и масштабной будет воздушная часть Главного парада. В день его проведения над городом пройдут все типы боевых самолетов и вертолетов морской авиации. Это противолодочный самолет-амфибия, или летающая лодка, Бе-12, дальние противолодочные самолеты Ту-142Мк и М3. Также впервые на параде пролетит Ту-142МР. Этот самолет предназначен для организации связи с атомными подводными кораблями и до последнего времени считался сверхсекретным. Вместе с ними будут показаны противолодочный самолет Ил-38, истребители Су-27 и новейшие Су-30СМ, а также перелетевшие из-под Североморска палубные истребители Су-33 и МиГ-29К. В прошлом году эти машины впервые приняли участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. Впервые в Санкт-Петербург прилетят легендарные «воздушные боевые корабли» — высотные самолеты-перехватчики МиГ-31. Над кораблями флота пролетят ударные вертолеты Ми-24 и Ка-52, палубные Ка-29 и Ка-27, а также военно-транспортные Ми-8.

Традиция проведения военно-морских парадов была введена Петром I в 1699 году. Первым же настоящим парадом с точки зрения соблюдения ритуалов считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русских моряков при Гангуте. Постоянными парады стали только после революции 1917 года. Руководство молодой Советской Республики сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников — 1 Мая и 7 Ноября. Уже после войны 1941–1945 годов морские парады стали организовывать и в день Военно-морского флота в последнее воскресенье июля. При этом термин «Главный военно-морской парад» появился только в 1996 году — в год 300-летия создания Военно-морского флота России.