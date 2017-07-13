Трамп прибыл на встречу с Макроном в Дом инвалидов
Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Дом инвалидов в Париже. Об этом пишет газета Le Figaro.
В рамках программы, запланированной на время визита Трампа во Францию, президент США примет участие в протокольной церемонии с участием военного оркестра.
После посещения Дома инвалидов, лидеры двух стран отправятся на переговоры в Елисейском дворце.
Также в четверг вечером запланирован обед в визита Трампа в Париж в ресторане «Жюль Верн» на Эйфелевой башне.
Визит Трампа в столицу Франции продлится два дня.