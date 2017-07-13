Минюст РФ обжаловал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего Россию выплатить потерпевшим и пострадавших во время захвата школы террористами в Беслане около €3 млн компенсации. Об этом заявил адвокат Сергей Князькин, представляющий интересы нескольких потерпевших.

По мнению суда, власти РФ располагали информацией о готовящемся теракте заранее, но не предприняли эффективных действий по его предотвращению. В Кремле посчитали такой вывод ЕСПЧ неприемлемым. Также внимание суда обращалось на то, что во многих европейских странах государство не могло предотвратить захват заложников и разрешить ситуации без жертв, если в руках нескольких, даже безоружных, человек оказывалось и меньшее число заложников, сообщает ТАСС.

«До Европейского суда доведена позиция российской стороны об обстоятельствах и этапах операции по освобождению заложников, в ходе проведения которой перед национальными властями и правоохранительными органами возникали беспрецедентные по своей сложности задачи», — отметили в российском министерстве юстиции.

По словам Князькина, если ЕСПЧ сочтет основания достаточными для жалобы, дело будет направлено на пересмотр в Большую палату Европейского суда, сообщает сетевое издание m24.ru. Вместе с тем Князькин усомнился в пересмотре дела.

Ранее в ЕСПЧ подали иски 409 россиян. Террористы захватили заложников в школе № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей. Речь идет о компенсациях семьям погибших и пострадавших во время теракта в Северной Осетии.