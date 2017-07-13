Власти Крыма прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в будущем, как он надеется, саммиты Украина–ЕС могут пройти в Ялте.

Никакие саммиты Украина–ЕС на территории российского Крыма проходить не могут, рассказал «РИА Новости» глава госкомитета правительства республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Президенту Украины надо повесить на видное место обновленную политическую карту, посоветовал Смирнов. «Петру Порошенко пора подарить обновленную политическую карту мира, где Крым является законной и неотъемлемой частью России, и этот факт уже никто и никогда не сможет оспорить», — приводит агентство слова Заурова.

«После блокады полуострова киевский режим потерял моральное право вслух говорить о Крыме», — подчеркнул Смирнов.