Четверо граждан США были оштрафованы в Бурятии. Они должны заплатить 8 тыс. рублей за то, что приехали в регион по туристической визе для изучения птиц и животных.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ, иностранцев задержали 19 июня во время операции «Рубеж-2017», которая проводилась на территории Джидинского района Бурятии.

Штраф наложен в соответствии со статьей КоАП о несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности.

В общей сложности во время операции были задержаны 137 человек. Иностранное гражданство было у 37 человек. Один задержанный находился в федеральном розыске. Также из незаконного обороты было изъято 3 единицы огнестрельного оружия, более 1 кг наркотиков и 21 боеприпас.