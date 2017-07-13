Портал WikiLeaks опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ, касающиеся проекта американской разведки по перехвату и переадресации сообщений смс на устройствах Android.

Проект ЦРУ, данные о котором опубликовал сайт, называется Highrise. Это приложение для мобильных телефонов на базе Android для операционных систем с 4.0 до 4.3, которое отвечает за переадресацию SMS, передает RT.

Wikileaks сообщает, что Highrise — это программная закладка, перехватывающая входящие и исходящие сообщения на устройстве-носителе. Затем она создает секретный канал связи с постом перехвата данных.

Напомним, первую часть пакета документов ЦРУ, включающую более 8,7 тыс. документов и файлов, WikiLeaks опубликовал 7 марта.