Ижевский зоопарк готов приютить спасенного детеныша калана, найденного накануне в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Малышева.

«Сейчас детеныш очень юн, ему нет даже двух месяцев. Он истощен, не дотягивает даже до 3 кг. Перелет Камчатка–Москва–Ижевск он может не пережить», — приводит слова Малышевой ИА «Сусанин».

Директор зоопарка добавила, что животному нужно подрасти и набрать вес. Если риск его транспортировки будет минимизирован, детеныш подрастет и будет хорошо питаться, то зоопарк сможет взять его под опеку.

Напомним, осиротевшее двухмесячное животное нашли волонтеры, которые сразу же обратились в Росприроднадзор и агентство по ветеринарии. Первую помощь калану оказали в ветеринарной станции Петропавловска-Камчатского. В настоящее время состояние здоровья детеныша стабилизировалось.

Калан — самый крупный представитель семейства куньих. В XVIII–XIX веках животных массово истребляли из-за ценного меха. В XX веке каланов занесли в Красную книгу, охота на них запрещена. Образ каланов очень популярен в мифологии народов Камчатки, считавших, что каланы произошли от людей.