В селе Архангельское при обвале берега Волги песком и глиной засыпало двух малолетних детей. Девочку удалось спасти, мальчик погиб.

ЧП произошло рядом с СНТ «Дорожник», куда на отдых приехала семья пострадавших. Мама и бабушка вывели троих детей на прогулку вдоль берега. Мальчик вместе с двоюродной сестрой спустились к реке поиграть, когда на них осыпался участок берега. Дети оказались под слоем глины и песка, сообщает 1ul.ru.

Мать и бабушка вместе с другими отдыхающими бросились на поиски детей. Девочку, которая не получила серьезных травм, они откопали быстро. Мальчика же спасти не удалось. Сейчас Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Также ответственных за безопасность людей на берегу лиц устанавливает прокуратура района. Обвал мог произойти из-за обильных дождей, которые выпали в регионе.