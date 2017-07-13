Рэпер Децл решил не отказываться от четырех своих исков к Басте на 4 млн рублей по делу об оскорблениях в соцсетях. Об этом сообщил представитель артиста Роман Лалаян.

Он подчеркнул, что они будут настаивать на удовлетворении исковых заявлений и ни о каком примирении речи не идет. Таковыми оказались итоги встречи представителей рэперов Кирилла Толмацкого и Василия Валуленко 13 июля. Следующее заседание намечено на 15 августа в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ.

Скандал между двумя исполнителями произошел после того, как Децл высказал возмущение шумом в клубе «Газгольдер», принадлежащем Басте. В ответ тот оскорбил его в соцсети. Суд взыскал с него 50 тыс. рублей. Позже Децл рассказал, что Баста продолжил его оскорблять в микроблоге Twitter, из-за чего было принято решение о подаче новых исков. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», адвокат Децла также планирует подать ходатайство о недопущении представителей СМИ на заседание суда. В «Газгольдере» же заявили, что будут возражать против удовлетворения этого ходатайства, поскольку выступают за открытый процесс.