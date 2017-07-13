Площадь природных лесных пожаров в Якутии составила 10,8 тыс. га. Тем самым территория возгорания увеличилась на 2 тыс. га.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканский департамент по лесным отношениям, в Якутии зарегистрировано 20 пожаров,18 из которых — действующие, еще два пожара локализованы. В настоящее время в ликвидации пожаров задействовано порядка 900 человек, в том числе 387 специалистов парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохраны».

Как ранее сообщали «Известия», всего на территории России тушат 52 лесных пожара общей площадью около 34 тыс. га. В числе наиболее пострадавших Забайкалье (три пожара площадью около 16,5 тыс. га), Сахалинская область (один пожар, почти 3 тыс. га) и Бурятия (7 пожаров, 1,5 тыс. га).