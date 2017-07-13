В список Всемирного наследия включена российско-монгольская природная территория «Ландшафты Даурии». Об этом было объявлено Комитетом ЮНЕСКО во время очередной, 41-й, сессии в Кракове.

Процесс включения занял более 15 лет. Как напоминает Сибирское агентство новостей, впервые номинация была рассмотрена Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО лишь в 2015 году. Тогда сторонам было рекомендовано дополнить «Ландшафты Даурии» лесостепными участками и отработать механизм управления территорией. Все замечания и рекомендации были учтены.

Природная территория частично находится в России, а частично — в Монголии. В ее состав входит Даурский заповедник, расположенный в Забайкалье, российская часть заказника федерального значения «Долина дзерена», охраняемая природная территория «Монгол Дагуур» и заказник «Угтам» в Монголии.

Даурия считается единственным экорегионом в мире, где темнохвойные леса переходят в умеренно-континентальные луга. Здесь жаркое лето и холодные зимы. Комплекс ландшафтов представлен во всем многообразии — от лесных до степных. Все они сохранились почти в первозданном состоянии.