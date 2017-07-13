Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в переговоры по снятию антироссийских санкций. Министр напомнил, что введение или снятие ограничений — это прерогатива Совета Безопасности ООН.

«Хочу еще раз подтвердить — мы не будем ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций», — сказал он, выступая в фонде Кербера в Берлине в четверг, передает «РИА Новости».

Санкции Евросоюза были введены в 2012 году, после чего неоднократно продлевались и расширялись.

Ранее конгрессмены от Демократической партии США представили новую версию законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.