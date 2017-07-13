В парках Казани и Татарстана могут появиться санитайзеры со специальным антибактериальным гелем. С таким предложением выступило региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Стоимость проекта — более 1 млн рублей. Начался сбор средств в интернете. В настоящее время у посетителей парков республики нет возможности помыть руки. Предполагается, что специальные боксы со спреем будут установлены в самых оживленных парках и скверах, пользующихся особой популярностью у родителей с маленькими детьми.

Как отмечает ProKazan.ru, информационную поддержку проекту оказала мэрия Казани. Санитайзеры позволят предотвратить многие опасные заболевания.