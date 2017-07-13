Министерство внутренних дел РФ займется разработкой миграционного кодекса России. Об этом сообщил заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

По его словам, перед министерством стоит задача до конца 2017 года провести ревизию существующего законодательства, после чего приступить к подготовке миграционного кодекса Российской Федерации. Также Горовой подчеркнул необходимость постоянных изменений миграционного законодательства в связи с изменением миграционных потоков и их целей, сообщает ТАСС. Также он заявил, что ведется работа по изменению законодательства, касающегося трудовых мигрантов.

Горовой также отметил, что в последнее время снизилось количество преступлений на территории России, совершенных мигрантами. Также он подчеркнул, что в 2016 году с разными целями в РФ прибыли 16,4 млн иностранцев.