Замоскворецкий суд Москвы в четверг взыскал 300 тыс. рублей в пользу женщины, которая упала на скользком полу в «Макдоналдс» и выбила два зуба.

Москвичка требовала 1 млн рублей — 900 тыс. компенсации морального вреда, а также расходы на лечение. Юрист компании счел иск необоснованным. По его словам, в момент инцидента в ресторане была установлена специальная табличка с призывом быть осторожным из-за мокрого пола.

Прокуратура поддержала иск, но посчитала, что женщина запросила слишком большую компенсацию.