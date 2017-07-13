В суд Липецкой области переданы материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Новодмитриевка, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 17 июля 2016 года приехал в свой дом и нашел одну из среднеазиатских овчарок мертвой. Подозрения пали на соседей, к которым он отправился для выяснения отношений, вооружившись ножом. Дверь обвиняемому открыл 63-летняя женщина. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом и ворвался в дом, где находился ее супруг. 57-летний сосед скончался от множественных колото-резаных ранений. Женщина смогла выбежать на улицу и позвать соседей, она была госпитализирована и осталась жива благодаря своевременной медицинской помощи, сообщает GOROD48.

Злоумышленника задержали в одном из сел Курской области. Оказалось, что ранее он уже был судим за похожее преступление. Свою вину подсудимый признал частично. Результаты судебных экспертиз показали, что обвиняемый в полной мере осознает общественную опасность своих действий.