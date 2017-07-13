Порядка 250 многоквартирных жилых домов включены в 2017 году в программу капитального ремонта. Об этом сообщил главный инженер регионального Фонда капремонта Артур Иванов.

По его словам, за три года на реализацию программы в регионе было собрано свыше 2,1 млрд рублей. За этот же период уровень собираемости средств, предназначенных для проведения капремонта, составил 83%.

Однако несмотря на высокий показатель, сотрудники фонда продолжают направлять организациям, нарушающим выполнение обязательств, претензии о взыскании неустоек. По итогам 2016 года таким образом было взыскано 896 тыс. рублей, передает KurskСity.ru.