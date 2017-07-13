Следственный комитет инициировал доследственную проверку после сообщений СМИ о контролере поезда, который высадил 13-летнюю девочку за безбилетный проезд в районе платформы 85-й км Павелецкого направления железной дороги в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СКР.

В ведомстве пояснили, что сюжет об этом инциденте вышел 13 июля на одном из федеральных каналов.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СК. По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям участников инцидента.

Ранее телеканал «360» сообщил, что школьница возвращалась на пригородном поезде из лагеря и, проспав свою станцию, уехала на остановку 85-й км. Кондуктор поезда высадил несовершеннолетнюю, так как ее билет был до станции Бирюлево. Телеканал напоминает, что по закону безбилетный проезд карается административным штрафом, но к 13-летнему ребенку эти санкции неприменимы.