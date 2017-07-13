От жительницы Калининграда уже во второй раз сбежал говорящий попугай породы жако. Птица по имени Алоизиус опрокинула со стола клетку, разломала ее и и улетела.

По словам хозяйки, у питомца после предыдущего побега «съехала крыша». В июне попугая пытались разыскать по всему городу, многие видели его в Центральном районе.

Один горожанин поймал беглеца, приютил, а затем вернул домой. Птица была немного ранена и от стресса перестала говорить. Как передает Клопс.Ru, хозяева снова объявили о поисках большого серого попугая.