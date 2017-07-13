В Калининграде ищут говорящего попугая, второй раз сбежавшего из дома
От жительницы Калининграда уже во второй раз сбежал говорящий попугай породы жако. Птица по имени Алоизиус опрокинула со стола клетку, разломала ее и и улетела.
По словам хозяйки, у питомца после предыдущего побега «съехала крыша». В июне попугая пытались разыскать по всему городу, многие видели его в Центральном районе.
Один горожанин поймал беглеца, приютил, а затем вернул домой. Птица была немного ранена и от стресса перестала говорить. Как передает Клопс.Ru, хозяева снова объявили о поисках большого серого попугая.