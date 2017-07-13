Глава ВТБ24 Михаил Задорнов станет первым заместителем президента — председателя правления ВТБ. Об этом в четверг сообщил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Андрея Костина, «коренные изменения» в группе произойдут 1 января 2018 года, когда ВТБ24 перестанет юридически существовать. Задорнов после объединения группы будет курировать вопросы по финансам, кадрам и операционному бизнесу.

Сейчас ВТБ24 проходит процедуру объединения с ВТБ. В октябре 2016 года Андрей Костин заявлял, что объединение группа планирует завершить до конца 2017 года.

В сеть ВТБ24 состоит из более чем 1 тыс. филиалов, дополнительных и операционных офисов. По объему вкладов физических лиц и кредитов банк занимает второе место в России, уступая только Сбербанку.