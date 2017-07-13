Эйфелеву башню закроют для посетителей с середины четверга до субботы на время визита в Париж президента США Дональда Трампа с супругой.

«Я буду закрыта в порядке исключения 13 июля с 14:30 и весь день 14 июля. Жду вас 15 июля в 09:00», — говорится в сообщении башни на странице в Twitter.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон даст в четверг вечером обед в честь Дональда и Мелании Трамп в ресторане на Эйфелевой башне. Ресторан Jules Verne располагается на втором ярусе, уточняет RT.

Банкет будет подготовлен под личным руководством знаменитого ресторатора и повара Алена Дюкасса.