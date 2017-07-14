Влиятельные американские конгрессмены из Демократической партии Брэд Шерман (штат Калифорния) и Эл Грин (штат Техас), которые уже высказывались о необходимости отстранения Дональда Трампа от должности президента США, решили перейти от слов к делу. Они внесли резолюцию под названием «Статья об импичменте». Согласно документу, 45-й глава Белого дома должен быть снят с должности (подвергнуться импичменту) за «особо тяжкие нарушения закона и преступления».

Противники Трампа уверены, основания для импичмента есть, и ко всему прочему — их целых два. В своем заявлении Шерман подчеркнул, что теперь они вместе с Грином «попытаются заставить юридический комитет палаты представителей организовать слушания по поводу препятствия правосудию и российского вмешательства в выборы». Шерман убежден, что Трамп «стремился получить поддержку России», а став президентом, «пытался свернуть расследование в отношении экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна», а также «что увольнение экс-директора ФБР Джеймса Коми — нарушение закона».

Конечно, вопрос об импичменте Трампа, как говорится, витал в воздухе уже давно и неоднократно обсуждался в стане демократов, большинство из которых, правда, не склонно торопить события.

Однако во всей этой истории есть очень важный нюанс. Примечательно, что когда конгрессмен Шерман еще месяц назад представил проект резолюции об импичменте, это вызвало шквал критики со стороны его однопартийцев. Многие демократы удивлялись, неужели он хочет, чтобы в случае импичмента президентом стал консервативный вице-президент Майк Пенс, которого демократы не любят, пожалуй, даже больше, чем Трампа.

Как лидеры, так и рядовые члены партии предупреждали, что преждевременные шаги в этом направлении могли бы повредить партии, и предлагали выждать более удобный для демократов момент.

Эту позицию поддержали влиятельные конгрессмены Нэнси Пелоси и Джозеф Кроули. Они настаивали на том, что демократы должны сосредоточиться на конкретных политических шагах, например на защите реформы здравоохранения Obamacare. Понятно и то, что демократы могут с легкостью отвергнуть инициативу об импичменте, но всё это потребует обсуждения, что отвлечет партию от более насущных вопросов и может сыграть на руку республиканцам.

В свое оправдание конгрессмен Шерман говорит, раскрывая политическую подоплеку своего шага, что на самом деле он хотел бы как максимум затеять «долгий процесс» расследования для «защиты страны от злоупотребления властью, от импульсивной, невежественной некомпетентности», а как минимум — заставить Белый дом одуматься и проводить более взвешенную, в их понимании, политику.

Интересно, что некоторый смысл в том, что говорит конгрессмен Шерман, есть. Вспомним предыдущую попытку импичмента президента США — Билла Клинтона. Тогда ее затеяли республиканцы. Расследование началось в 1994 году по вопросу о нарушении закона по продаже земельных участков в период, когда Клинтон еще только работал в юридической фирме. Очень важно помнить, что к финальной стадии, то есть к голосованию по импичменту, конгресс подошел только в 1998 году и уже совсем по другому вопросу — скандалу по поводу взаимоотношений президента с Моникой Левински.

Учитывая тот факт, что Дональд Трамп всю жизнь занимался бизнесом, специальное расследование могло бы вскрыть самые неожиданные и неизвестные эпизоды его трудовой деятельности — возможные нарушения закона. Главное — начать процесс расследования. Но вот здесь и кроются принципиальные различия с предыдущим опытом. Тогда у республиканцев было большинство в конгрессе. Однако, даже имея это самое пресловутое большинство, они проиграли финальное голосование в сенате и импичмент Клинтону объявлен не был. Сейчас же демократы вообще находятся в меньшинстве, а для голосования по импичменту нужно не простое, а квалифицированное большинство, которого им не набрать.

Именно поэтому позиция большинства демократов состоит в том, что любые предложения об импичменте в данный момент преждевременны. Это был бы холостой выстрел со стороны демократов, поскольку они находятся в меньшинстве и заведомо проиграют любое голосование. Тем более следующие президентские выборы состоятся только в 2020 году.

Поэтому инициатива конгрессменов-демократов, скорее всего, будет отвергнута как несвоевременная. Но вопрос об импичменте демократы не оставят и вернутся к нему в более подходящий для них политический момент.

Автор — директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев

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