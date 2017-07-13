Турецкая армия направила к побережью Кипра фрегат ВМС Gokceada. Военные будут вести наблюдения за начавшимися по запросу властей Кипра работами по геологоразведке на шельфе острова.

Военнослужащие Турции будут наблюдать за действиями экипажа судна West Capellа. Оно может проводить геологоразведку в интересах властей Южного Кипра в Восточном Средиземноморье, сообщает генштаб ВС Турции.

Анкара негативно относится к намерению властей Кипра вести разведку нефтегазовых месторождений без участия турецкой общины острова.