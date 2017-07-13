Скверы в шести городах Тамбовской области благоустроят до конца сентября. Работы уже идут в Мичуринске, Котовске, Рассказово, Моршанске, Уварово и Кирсанове.

В проектах постарались учесть самобытность и историю города и самого парка. Все виды работ, на которые выделялись денежные средства, активно обсуждали с общественностью, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Реализация проекта продолжится в следующем году. В связи с этим жителям предлагают направлять в администрацию эскизы и предложения на тему благоустройства городских скверов и парков.